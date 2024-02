Raubüberfall auf Reichenbacher Schuhgeschäft: Dieb erbeutet 630 Euro

Der Unbekannte zwang die Verkäuferin zur Herausgabe des Geldes. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach dem flüchtigen Mann.

Reichenbach.

Knapp 630 Euro hat ein Mann bei einer räuberischen Erpressung in einen Schuhgeschäft an der Bahnhofstraße von Reichenbach erbeutet. Zu dem Vorfall, der sich am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Kurz vor Ladenschluss betrat eine unbekannte männliche Person das Geschäft. Der Mann bedrohte die 62-jährige Kassiererin und forderte unter Vorhalten eines gefährlichen Gegenstands von ihr die Herausgabe von Geld. Nach kurzem Zögern gab sie knapp 630 Euro heraus. Der Erpresser floh mit der Beute. Der Unbekannte war etwa 1,85 Meter groß, von kräftiger Statur, komplett schwarz gekleidet und maskiert. Er sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0375 428 4480. (lh)