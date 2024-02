Reichenbach: Hinweisschilder für neue Physiotherapie abgerissen

Ingrid Käppel eröffnet den neuen Standort mit einem Tag der offenen Tür am 17. Februar.

Ingrid Käppel ist sauer. Zweimal sind jetzt schon die Hinweise auf ihre neue Physiotherapie im einstigen Krankenhaus Reichenbach an der Zufahrt hinter dem Einkaufszentrum Am Annenplatz abgerissen worden. Zuletzt in der Nacht zu Mittwoch „Wir möchten das alte Krankenhaus wieder mit Leben erfüllen, eine deutschlandweit einzigartige Kombination...