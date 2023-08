Reichenbach: Tanken und Einkaufen im neuen Shop

Die Reichenbacher Aral-Tankstelle gehört nach dreiwöchigem Umbau zu den deutschlandweit mehr als 850 Zapfstellen des Mineralölunternehmens, in denen getankt und in größerem Umfang eingekauft werden kann. Seit Donnerstag hat in der Tankstelle an der Zwickauer Straße ein Rewe-To-Go-Shop geöffnet.