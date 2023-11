Reichenbach: Tragikomödie eröffnet Filmwinter in der Jürgen-Fuchs-Bibliothek

„Over & Out“ wird am 9. November gezeigt. Ende des Monats startet zudem die Vorlesezeit für Kinder zwischen vier und sechs Jahren.

Gemütlich und märchenhaft wird es in der Jürgen-Fuchs-Bibliothek im Reichenbacher Rathaus. Am Donnerstag, 9. November, 19 Uhr startet der Filmwinter mit „Over & Out“. In dieser deutschen Tragikomödie lädt Maja ihre Freundinnen zu ihrer Hochzeit nach Italien ein. Eine emotionale Reise durch die gemeinsame Vergangenheit der Vier. Bis März...