Reichenbach: Vom Tortenentwurf zur Malerei

Margitta Ebert stellt bis Ende Januar in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz aus

Noch bis Ende Januar ist in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz 3 in Reichenbach eine Ausstellung mit Bildern von Margitta Ebert zu sehen. Die 74-jährige Reichenbacherin kam einst durch ihren Beruf zur Malerei. „Ich habe Konditorin gelernt. In der Berufsschule mussten wir auch Entwürfe für Torten zeichnen“, lässt sie wissen. Früher...