Reichenbacher Bildungswerk hilft bei der Azubisuche in Vietnam

Das Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft (BSW) in Reichenbach bietet Unternehmen in der Region Hilfe bei der Suche nach Auszubildenden aus Vietnam an. Im Oktober 2023 findet eine Unternehmerreise in das ostasiatische Land statt. Unternehmensvertreter haben die Möglichkeit, ihre Betriebe und Ausbildungsstellen interessierten Bewerbern zu...