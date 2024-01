Reichenbacher Musikschüler geben öffentliche Generalprobe

Das Konzert findet am Samstag im Begegnungszentrum statt.

In wenigen Tagen startet der Wettbewerb für musikalische Nachwuchsförderung in Deutschland „Jugend musiziert“. Am Sonnabend, 13. Januar kann man die Reichenbacher Teilnehmer ab 15 Uhr im Begegnungszentrum am Nordhorner Platz mit Ausschnitten aus ihren Programmen erleben. Das Konzert „Kunst ist im Spiel“ ist wie jedes Jahr die...