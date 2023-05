Rennen der Wasserkisten geht in die zweite Runde

Das Wasserkistenrennen zur vergangenen Kirmes in Kombination mit Insel- und Parkfest hatte den Rodewischern so viel Spaß gemacht, dass sie es nun unbedingt wiederholen wollen. Allerdings gibt es gegenüber der Premiere vom Sommer 2022 einige Veränderungen. Das, was nicht so optimal lief, wolle man verbessern, sagt Antje Vanheiden vom...