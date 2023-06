Robert Pfretzschner: Philharmonic Rock geht weiter - jetzt mit einem Verein

Das grandiose Konzert am 13. Mai in Reichenbach, das an den 2022 verstorbenen Vater erinnerte, hat viele junge Musiker darin bestärkt, das Format in die Zukunft zu führen. Aber wie?

Philharmonic Rock geht weiter. Mit dieser Nachricht ließ Robert Pfretzschner, Sohn des im vorigen Jahr verstorbenen Vaters des Projektes Jens Pfretzschner, jetzt auf Facebook aufhorchen. Was 1994 mit der Premiere im Neuberinhaus begann, endet also nicht mit dem Konzert „in memoriam" am ersten Todestag an gleicher Stelle. „Eine Gruppe toller...