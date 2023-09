Rotlicht missachtet: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Lengenfeld

Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden von 10.000 Euro. Die Kreuzung an der B 94 war zeitweise gesperrt.

Beim Zusammenstoß zweier Pkw sind am Samstagmittag zwei Personen in Lengenfeld verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 59-jähriger VW-Fahrer die Zwickauer Straße stadtauswärts. Als dieser in den Kreuzungsbereich an der Polenzstraße (B 94) einfuhr, wurde der Pkw des Mannes von einem Fiat Puncto einer 61-Jährigen erfasst, die...