Rotschau: Ins Thema Turnhalle kommt Bewegung

Am 28. November soll es einen Ortstermin geben. Ziel ist, eine Lösung für den aktuell wegen Baumängeln verbotenen Ballsport zu finden. Wie Sponsoren dabei helfen könnten.

Dass die kleine Turnhalle im Reichenbacher Ortsteil Rotschau aktuell für jeglichen Ballsportbetrieb gesperrt ist, sorgt für Unverständnis. Doch laut Ortsvorsteher Veit Bursian kam in der Ortschaftsratssitzung am Dienstagabend etwas Bewegung in das Thema. „Am 28. November wird eine Ortsbegehung stattfinden“, teilte er mit. Daran nehmen der...