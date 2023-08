Rotschau: Pelletheizungen für den ganzen Osten

In der einstigen Dorfschule sitzt heute das Ökofen Vertriebscenter Ost. Besuch aus der FDP fühlte sich jetzt darin bestätigt, das Gebäudeenergiegesetz noch auf der Zielgeraden geändert zu haben.

300 bis 400 Pelletheizungen verkauft die Ökofen Vertriebscenter Ost GmbH mit Sitz in Rotschau pro Jahr in ganz Ostdeutschland und sorgt damit für einen Umsatz von vier bis fünf Millionen Euro. Besonders gefragt sind die Anlagen übrigens in Berlin. Darüber hat Seniorchef Horst Reinsch am Dienstag beim Besuch des FDP-Bundestagsabgeordneten...