Schwerer Unfall in Reichenbach: 16-jähriger Mikroauto-Fahrer verwechselt Gas und Bremse

Ein 16-jähriger Mikroauto-Fahrer ist bei einem Unfall am Montagnachmittag im Reichenbacher Zentrum schwer verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Vogtländer hatte Polizeiangaben zufolge gegen 14.45 Uhr die Weinholdstraße entgegen der Fahrtrichtung befahren und wollte in Höhe des Neuberinhauses zum Einparken anhalten....