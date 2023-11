Stadtwerke Reichenbach erhöhen Strompreis 2024 deutlich

Schuld ist die Preisexplosion im 3. Quartal 2022 an der Börse. Was die Wartung französischer Atomkraftwerke damit zu tun hat. Und warum ein Schutzschirm her soll.

Die Situation an den Energiemärkten hat sich entspannt. Den Stadtwerken Reichenbach hilft das jedoch nur wenig. Sie erhöhen ihren Strompreis 2024 deutlich. Der Gaspreis bleibt indes stabil. 2025 sollen die Preise wieder sinken. Darüber hat Geschäftsführer Lars Lange am Dienstag informiert. Die Situation an den Energiemärkten hat sich entspannt. Den Stadtwerken Reichenbach hilft das jedoch nur wenig. Sie erhöhen ihren Strompreis 2024 deutlich. Der Gaspreis bleibt indes stabil. 2025 sollen die Preise wieder sinken. Darüber hat Geschäftsführer Lars Lange am Dienstag informiert.