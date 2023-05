Stickerei eröffnet Saison

Die Aktion "Kunst: offen in Sachsen", bei der zu Pfingsten viele Künstler ihre Ateliers öffnen, markiert auch 2023 für das Team der Alten Stickerei Grünbach den Auftakt der Veranstaltungssaison: Am Samstag, 10.30 Uhr, wird in dem ehemaligen Textilbetrieb an der Bahnhofstraße 20 eine Ausstellung des in Ellefeld lebenden Künstlers...