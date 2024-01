Tötungsdelikt in Reichenbach: Opfer wird obduziert

Mysteriöser Kriminalfall in Reichenbach: Nachdem ein 36-Jähriger am Freitagabend an schweren Verletzungen verstarb, wurde der mutmaßliche Täter am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.

Reichenbach. Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes im Zusammenhang mit einem Unfall in Reichenbach im Vogtland sind Hintergründe und Umstände des Falles noch unklar. Die Leiche des 36-Jährigen soll am Montag obduziert werden, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Zwickau auf Anfrage mitteilte. Zum Ablauf der Tat könne sie bislang keine Angaben machen, das Auto werde auf Spuren untersucht.

Nachdem am Freitagabend in Reichenbach ein 36-jähriger Mann mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, ist ein 25-jähriger russischer Staatsbürger verhaftet worden. Der Mann wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn ist ein Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Danach wurde er ins Gefängnis gebracht, wie die Polizei am Sonntag informierte. Der 25-Jährige kommt wie das Opfer aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien.

Die Umstände der Tat sind bislang rätselhaft. Am Freitagabend wurde die Polizei informiert, dass ein Mercedes am Robert-Georgi-Weg in die Göltzsch gefahren sei.

Es waren sechs Personen in dem Fahrzeug unterwegs - drei Erwachsene und drei Kinder. Sie konnten sich alle aus dem Unfallfahrzeug befreien. Einen 25-jährigen Mann, eine 22-jährige Frau sowie zwei Kleinkinder trafen die Beamten am Ufer der Göltzsch an. Sie wurden zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

In einem nahen Sonderpostenmarkt befanden sich zudem ein schwer verletzter 36-Jähriger sowie ein siebenjähriger Junge. Sie hatten sich offenbar dorthin geflüchtet. Der Mann wies dabei mehrere frische Verletzungen auf, die er augenscheinlich nicht durch den Unfall erlitten hatte. Er verstarb vor Ort. Der Siebenjährige wurde in einem Krankenhaus untersucht und anschließend einer Sorgeberechtigten übergeben, wie die Polizei informierte. (tm/tb/mit dpa)