Tolle Knollen in Kinderhänden

Ketchup schmeckt auch ohne Zucker, und Pommes gibt es nicht nur im Schnellrestaurant. Diese und weitere Erkenntnisse gewannen die Kinder im Kartoffelbus.

Hauptmannsgrün. Pommes gibt es nicht nur an der Imbissbude oder im Schnellrestaurant, und Ketchup ohne Zucker ist ziemlich lecker. Mit wenigen Handgriffen verwandeln sich rohe Kartoffeln in lecker duftende Pommes aus dem Backofen, die ganz ohne Frittieren im heißen Fett auskommen. Der selbst pürierte Ketchup, in dem auch Rote Bete und Sellerie...