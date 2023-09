Vergessene Fabrik in Lengenfeld: Maschinen-Genie Eberhard Bley wirft Sonntag die Transmission an - die Anmeldung läuft

Ein Bild wie von anno dazumal. Die Mitglieder des Vereins Alte Spinnerei & Tuchfabrik Lengenfeld haben in der vergessenen Fabrik am Lengenfelder Walkmühlenweg klar Schiff für den Tag der offenen Fabrik gemacht - am Sonntag ist von 10 bis 18 Uhr in und an der Fabrik viel los. Für Speis und Trank ist auch dann gesorgt. Bild: Katrin Kapplusch