Vogelkundler laden zu zwei Exkursionen

Reichenbach.

Die Reichenbacher Ortsgruppe des Vereins Sächsischer Ornithologen lädt für die kommenden Tage unter dem Motto "Wer singt denn da?" zu zwei Vogelstimmenführungen in der Region ein. Wie Karin Otto vom Verein mitteilt, findet die erste Führung am Sonntag in Kooperation mit dem Nabu Reuth am Waschteich in Reuth statt. Treffpunkt ist 8 Uhr am Waschteich. Die nächste Exkursion in die Vogelwelt ist für den 20. Mai ins Auge gefasst. Dann geht es ins Vogelparadies am Kuhberg. Treffpunkt für die etwa dreistündige Wanderung ist 7 Uhr am Kuhberg-Parkplatz. Karin Otto: "Bitte festes Schuhwerk anziehen, ein Fernglas ist auch von Vorteil." Die Vogelstimmenführungen der Reichenbacher Ortsgruppe unter der Regie des jüngst verstorbenen Vogelkundlers und Gruppenvorsitzenden Hartmut Lange waren in den vergangenen Jahren stets gut besucht. (gem)