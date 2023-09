Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach erlebt einen Umbruch

Das Herbst/Winter-Programm startet mit fünf neuen Orchestermusikern. Der Besucherzuspruch steigt nach Corona. Warum es neun Jahre gedauert hat, bis der Orchesterball nach Reichenbach zurückkehrt.

Am Mittwoch in Reichenbach und am Freitag in Greiz startet die Vogtland-Philharmonie mit den 1. Sinfoniekonzert die neue Saison. Es erklingen Johannes Brahms‘ Violinkonzert D-Dur op. 77 und Béla Bartóks Konzert für Orchester. „Seit August haben wir bereits 15 Konzerte gespielt, darunter im Haydn-Saal auf Schloss Esterházy in Eisenstadt bei...