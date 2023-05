Vorlesezeit und Bastelstunde

Reichenbach.

In der Jürgen-Fuchs-Bibliothek Reichenbach ist am kommenden Dienstag, 16 Uhr, wieder Vorlesezeit für Kinder. Diesmal wird das Bilderbuch "Herr Eisbär will nach Hause" vorgestellt. Im Anschluss an die Geschichte kann ein eigener Eisbär gebastelt werden. (us)