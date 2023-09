VW-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle in Mylau

Der 34-jährige Deutsche missachtete eine Verkehrskontrolle und flüchtete.

Ein 34-jähriger VW-Fahrer hat sich am Samstagabend in Mylau eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann missachtete eine Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße und flüchtete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurde der Fahrzeugführer gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass...