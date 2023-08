Was Reichenbacher Haushalte so alles übers Klo entsorgen: Was das kostet - und warum sogar eine Rattenplage droht

Im Klärwerk an der Göltzschtalbrücke landen nicht nur Hygieneartikel oder Schlüpfer. Für den Betreiber Anlass für einen Appell.

Im Klärwerk des AZV Reichenbacher Land werden die Abwässer von Reichenbach, Netzschkau und Limbach so aufbereitet, dass sie unbedenklich ein paar Meter weiter in die Göltzsch abgegeben werden können. Da kommt bei etwa 24.000 Einwohnern am AZV-Netz und gewerblichen Einspeisern ganz schön was zusammen. Doch das ist nicht alles.