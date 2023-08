Was wird mit der „Lügentafel“ am Reichenbacher Rathaus? Warum ein Zeitzeuge auf eine Antwort besteht

Dieses Erinnern an die Übergabe Reichenbachs 1945 an die Amerikaner ist fast ein Widerspruch in sich. Auf der Gedenktafel am Rathaus ist von „mutigen Reichenbachern“ die Rede, während es im via QR-Code zugänglichen Infotext dazu heißt, der Oberbürgermeister habe die Stadt übergeben. Zeitzeuge Rolf Schneider fordert auch deshalb immer...