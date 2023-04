Wenn Demenz jüngere Leute trifft

Reichenbach.

Mitglieder der Selbsthilfegruppe für Angehörige und Betreuende von Menschen mit Demenz treffen sich am kommenden Mittwoch, 16 Uhr in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz 3 in Reichenbach. Diplompsychologin Constanze Prill spricht dann darüber, was es für besondere Probleme mit sich bringt, wenn eine Demenz in relativ jungem Alter auftritt - denn es gibt einen kleinen Teil Betroffener, die sich manchmal in recht jungem Alter mit der Diagnose konfrontiert sehen. Bereits ab 15 Uhr beantwortet Bettina Kummer, Fachärztin im Ruhestand, Fragen von Mitgliedern der Selbsthilfegruppe zum Thema Demenz im persönlichen Gespräch. Um besser planen zu können, wird um vorherige Anmeldung auf der Sprachbox unter Ruf 03765 14455 gebeten. (us)