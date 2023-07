Wenn der Preis an der Kasse höher als am Regal ist

Ist Ihnen das auch schon passiert? Beim Einkauf stand auf dem Kassenzettel ein anderer Preis als am Regal oder im Werbeprospekt. Oft ist das mit Kulanz zu lösen. In dem Beispiel, mit dem sich ein Reichenbacher an die „Freie Presse“ wandte, fand sich eine andere Lösung. Wie er schildert, habe er am 12. Juli im Obi-Markt in Reichenbach ein...