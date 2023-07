Wie Festivalbesucher am Hauptmannsgrüner Mühlteich den Wetter-Kapriolen trotzen

Samstag gegen 18 Uhr am Mühlteich in Hauptmannsgrün: Ben Sepers lässt das Zelt räumen, in dem gerade eine Band gespielt hat. „Bitte habt Verständnis. In 20 Minuten ist alles vorbei“, sagt er mit Blick zum Regenradar. Ein Teil der Besucher des „Labore“-Festivals geht zu den vor dem Freizeitgelände und auf einer Wiese geparkten Autos....