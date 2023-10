Wohnhaus in Reichenbach evakuiert

Rettungskräfte eilen nach einem Alarm an die Bahnhofstraße. Was war da los?

Ein Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei hat am Sonntagmittag für Aufsehen in der Reichenbacher Innenstadt gesorgt. Ziel der Einsatzkräfte war ein Haus an der Bahnhofstraße. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich auf Anfrage informierte, war gegen 13.25 Uhr eine Brandmeldung eingegangen. „Es hieß, in dem Haus sei Gasgeruch...