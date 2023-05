Kann man Moossalbe im dm-Markt kaufen?

Wer schon einmal im Drogeriemarkt dm stand, der wird wissen, wie zeitintensiv dieser Besuch werden kann. Auf der Suche nach dem Produkt, wofür man eigentlich in die dm-Filiale gegangen ist, lenkt das große und vielfältige Sortiment vom eigentlichen Plan ab.

Insbesondere die Regale der Hautpflege-Abteilung sind verlockend und viele zieht es dorthin, in der Hoffnung, eine Moossalbe ergattern zu können. Lesen Sie hier, welche Moossalben im Handel und im dm erhältlich sind und wo man den günstigsten Preis bekommt.

Moossalbe dm: Ist die Biovolen Aktiv Moossalbe im Drogeriemarkt erhältlich?

Anti-Aging auf Basis natürlicher Wirkstoffe hat sich in den letzten Jahren zu einem großen Trendthema entwickelt. Natürlichkeit ist in - nicht nur optisch, sondern auch in Bezug auf die Hautpflege. Dieser Trend ist auch der Moossalbe zu verdanken.

Die originale Biovolen Aktiv Moossalbe hat in den letzten Jahren einen neuen Trend in der Beauty-Industrie gesetzt und bereits unzählige Anwender überzeugen können. Seither ist die Aktiv Moossalbe in der Apotheke und auch online erhältlich. Die Nachfrage in den Drogeriemärkten wird immer größer, vor allem im dm-Drogeriemarkt. Nur leider gibt es die Biovolen Aktiv Moossalbe dort nicht zu kaufen und auch zukünftig wird es die Anti-Aging Pflege mit Moos-Extrakt nicht im dm-Markt zu kaufen geben.

Wer trotzdem nicht auf die Moossalbe verzichten möchte, bekommt sie im herstellereigenen Online-Shop mit Bestpreis-Garantie oder auch in der Apotheke vor Ort und online.

Warum ist Moossalbe noch nicht in der Drogerie erhältlich?

Das Produktsortiment im dm mag zwar sehr vielfältig sein, nur leider ist das ein schwacher Trost, wenn man die Biovolen Moossalbe kaufen möchte. Mittlerweile findet man auch immer öfter Anti-Aging Cremes bzw. Produkte in den Regalen, die sonst nur in der Apotheke erhältlich waren. Warum also gibt es die Aktiv Moossalbe noch nicht bei dm?

Die Gründe hierfür sind unterschiedlich. Eine wesentliche Rolle spielt jedoch der Preis. Im Drogeriemarkt dm kostet eine Anti-Aging Creme meist zwischen 5 und 15 Euro für 50 ml. Die Biovolen Aktiv Moossalbe ist mit einem Angebotspreis von ca. 70 Euro deutlich kostspieliger, auch wenn der Tiegel 100 ml umfasst. somit passt die Moossalbe nicht in das Preiskonzept einer Drogerie. Mehr Glück hat man damit in Zukunft in Parfümerien, wo eine Anti-Falten Creme auch viel mehr als 70 Euro kosten kann.

Die Biovolen Aktiv Moossalbe ist ein Apothekenprodukt, welches auch nach bestimmten Richtlinien für Medizinprodukte hergestellt wird. Was für den Verkauf bei dm nicht notwendig ist, gehört im Apothekenvertrieb dazu.

Moossalbe im Vergleich: Das ist der Testsieger

Mittlerweile gibt es viel mehr als nur die originale Biovolen Aktiv Moossalbe. Anti Aging Produkte mit Moos findet man online in verschiedenen Shops und von verschiedenen Herstellern. Viele von ihnen locken vor allem mit günstigen Preisen oder Sparangeboten. Doch insbesondere beim Kauf einer Moossalbe kann der Geiz teuer werden, denn es gibt erhebliche Qualitätsunterschiede unter den unterschiedlichen Produkten. Einige der Moossalben werben mit einer Anti-Aging Wirkung, obwohl das "richtige" Moos-Extrakt gar nicht enthalten ist. Im schlimmsten Fall leidet die Haut darunter. Um die richtige Wahl zu treffen, helfen Vergleichsportale und Testberichte.

Das bekannteste Verbraucherinstitut ist die Stiftung Warentest. Sucht man nach aktuellen Testurteilen zu Moossalbe, ist das Ergebnis allerdings ernüchternd. Die letzte Untersuchung von Anti-Aging Cremes liegt bereits viele Jahre zurück und Mooscremes waren da noch nicht Bestandteil der Untersuchungen. Gleiches gilt für das Magazin Öko-Test.

Allerdings gibt es online auf verschiedenen Vergleichsplattformen und Blogs aktuelle Testberichte. In diesen kann vor allem die Biovolen Aktiv Moossalbe als Preis-Leistungs-Sieger punkten. Diese Moossalbe ist das "Original" und diente als Vorlage für viele Nachahmer-Produkte. Die Biovolen Aktiv Moossalbe überzeugt in folgenden Punkten:

stammt von einem vertrauenswürdigen deutschen Pharmaunternehmen

Herstellung erfolgt unter zertifizierten DIN Normen

Produktion in Deutschland

TÜV-Urteil (Kundenzufriedenheit) mit der Note GUT (1,6)

besteht hauptsächlich aus pflanzenbasierten Inhaltsstoffen

enthält biotechnologisches Aktivmoos-Extrakt (kein Islandmoos o.ä.)

Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt

erhältlich online und in der Apotheke

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Was bewirkt Moossalbe bei Falten?

Täglich wird an neuartigen Anti-Aging Produkten geforscht, die versprechen, das Altern rückgängig zu machen und für ein jugendliches Hautbild zu sorgen. Inspiration dafür holen sich Forscher und Beauty-Experten dafür aus der Natur.

Die Wirkung der Moossalbe basiert auf den Eigenschaften von Moos. Moose gibt es bereits seit mehreren hundert Millionen Jahren. Sie waren die ersten Pflanzen, die das Land besiedelten. Und während die meisten urzeitlichen Lebewesen im Laufe der Zeit ausstarben, ist die Erde noch heute großflächig von den widerstandsfähigen Moospflanzen bedeckt. Diese Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit nutzte man für die Entwicklung der Moossalbe.

Moos-Extrakt sorgt in vitro für die Aufrechterhaltung der Zellkernvitalität. Das verbessert die Zellkommunikation und kann so zu einer besseren Regenerationsfähigkeit beitragen. Auf diese Weise soll der Alterungsprozess verlangsamt werden. Außerdem kann der Wirkstoff zu einer besseren Durchfeuchtung der Haut beitragen und Austrocknung durch Verdunstung vorbeugen. Zusammen mit pflegenden Ölen und Antioxidantien entsteht so eine gut verträgliche und reichhaltige Anti-Falten Creme, die für jeden Hauttypen geeignet ist.

Wo kann man Moossalbe am günstigsten kaufen?

Die Hoffnung auf ein günstiges Moossalbe-Angebot im dm ist nun verschwunden. Sparen kann man beim Kauf der Biovolen Aktiv Moossalbe trotzdem.

Am günstigsten gibt es die Salbe im Online-Shop. Mit Herstellerrabatten bis zu 30 Prozent ist die Aktiv Moossalbe schon für 69,90 Euro erhältlich. Der Versand ist kostenfrei. Ein weiterer Vorteil bei der Bestellung im Online-Shop: Die 30-tägige Geld-zurück-Garantie. So verspricht der Hersteller einen risikofreien Test bis zu 30 Tage.

In Online-Apotheken wird die originale Biovolen Moossalbe für rund 78 Euro verkauft. Sollte die Salbe im herstellereigenen Online-Shop ausverkauft sein, kann man dort also auch zu einem fairen Preis bestellen.

Am teuersten ist es in stationären Apotheken und in anderen Online-Shops wie z.B. Douglas. Ein Tiegel wird dort zum Preis von ca. 100 Euro verkauft.

Fazit

Zum aktuellen Zeitpunkt hat der Drogeriemarkt dm weder die Biovolen Aktiv Moossalbe im Sortiment, noch Moossalben von anderen Herstellern. Und auch in anderen Drogerien wie Rossmann oder Müller ist der Moossalben-Trend noch nicht angekommen. Bis Moossalbe auch bei dm und Co. erhältlich ist, kann sie ganz einfach online im Shop oder in Versandapotheken oder in der Apotheke vor Ort bestellt werden.