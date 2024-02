Pumpe defekt? Pumpenreparatur von Pumpen Veit vor Ort & in der Werkstatt

Top-Pumpenservice: Die Experten von Pumpen Veit aus Oederan in Sachsen nehmen sich den Problemen von Pumpen jeglicher Art an.

Wir nehmen sie kaum wahr und doch sind sie in vielen Lebensbereichen nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist von Pumpen.

Es gibt verschiedenste Arten, die für unterschiedliche Einsatzgebiete entwickelt wurden. Im Auto gibt es Kraftstoff- und Kühlmittelpumpen. Gartenpumpen und Tauchpumpen sorgen für die Bewässerung des Gartens mit Brauchwasser aus Brunnen, Zisternen und Regentonnen.

In der Gebäudetechnik ist die Heizungspumpe am geläufigsten. In den eigenen vier Wänden werden Wasserpumpen außerdem im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung eingesetzt. Auch in den technischen Anlagen der Industrie spielen Pumpen und Pumpensysteme eine bedeutende Rolle. Kurz gesagt: Überall, wo Flüssigkeiten angetrieben werden müssen, finden sich Pumpen.

Bei dieser Fülle an Pumpen und Pumpentechnik verliert man schnell den Überblick? Verständlich. Aber es gibt Experten, die den Durchblick behalten und sich Pumpen jeglicher Art annehmen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pumpen Veit in Oederan zum Beispiel. Das Know-how des Teams sucht seinesgleichen, schließlich blickt das Unternehmen auf eine mehr als 30-jährige Erfahrung im Bereich der Pumpentechnik zurück.

Ob Klarwasser, Abwasser oder im Hochdruckbereich - das Leistungsspektrum des Pumpenservice erstreckt sich von der Beratung über die Planung, Auslegung und Montage bis hin zur langjährigen Betreuung, Instandsetzung und der effizienten Pumpenreparatur.

Sie haben eine Havarie und benötigen dringend Hilfe? Die Kunden-Hotline 037292 5000 ist rund um die Uhr besetzt.

Anfragen werden entweder von kompetenten Mitarbeitern beantwortet oder schnell weitergeleitet.

Nachhaltigkeit: Pumpen reparieren statt tauschen

Apropos Pumpenreparatur: Wirtschaftlichkeit ist in diesen Zeiten gefragter denn je. Fällt eine Pumpe aus, überlegt man sich zweimal, ob diese durch eine neue ersetzt oder besser in die Reparatur gegeben werden sollte. Letzteres ist eine Spezialität von Pumpen Veit in Oederan.

Aus der Tradition heraus liegt ein Schwerpunkt auf dem Verkauf und der Reparatur von Kommunal- und Gartentechnik.

Die Mitarbeiter des 30-köpfigen Teams kümmern sich dabei entweder vor Ort bei den Kundinnen und Kunden oder in der eigenen Werkstatt um die Reparatur von defekten Pumpen aller Art.

In der hauseigenen Werkstatt kann der zuverlässige Servicepartner die Pumpentechnik professionell auf hydraulische sowie elektrische Werte prüfen und fachgerecht reparieren.

Eine Reparatur ist dabei nicht nur wirtschaftlich von Vorteil, sondern ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit dringend zu empfehlen.

"Wir finden immer eine Lösung", sagt Ilona Veit selbstbewusst. "Damit wir immer auf dem neuesten Stand sind, erhalten unsere Mitarbeitenden natürlich regelmäßig Lehrgänge und Weiterbildungen direkt bei den Herstellern."

Das sei der große Vorteil: "Wir reparieren Pumpen aller Art und sind nicht nur auf einen Hersteller beschränkt. Ob Kreiselpumpen, Kolbenpumpen oder Hochdruckpumpen - alles kein Problem für das eingespielte Team."

Fällt die jeweilige Pumpe doch mal etwas länger aus, kann auf einen umfangreichen Mietpark zugegriffen werden. So stehen für den Fall der Fälle immer bis zu 60 Pumpen für den kurzfristigen Einsatz für alle Medien bereit.

Abwasserpumpen & Kleinkläranlagen

Der Spezialist für Pumpen- und Abwassertechnik kümmert sich darüber hinaus um die Installation und Wartung von Abwasserpumpen und baut je nach örtlicher Gegebenheit auch Sonderanlagen ein.

Für Kleinkläranlagen schnürt das Unternehmen individuelle Gesamtpakete von der Beratung über das Angebot bis hin zur Planung, Lieferung, Montage und Wartung.

In der Region konnte Pumpen Veit bereits mehr als 1000 Kleinkläranlagen und Abwasserpumpstationen in Zusammenarbeit mit der Unteren Wasserbehörde erfolgreich in Betrieb nehmen.

Ilona Veit: "Dabei arbeiten wir mit verschiedenen Vertragspartnern zusammen, um die individuellen Bedürfnisse sowie behördliche Auflagen zu erfüllen." Kunden können sich sicher sein, dass sie nach dem Abschluss des Projekts nicht alleine gelassen werden.

"Alles in einer Hand" beinhaltet eben auch die umfangreichen Service- & Wartungsdienstleistungen.

Für die Analyse der Ablaufwerte bei Kleinkläranlagen steht ein eigenes Labor zur Verfügung. Darüber hinaus führt Pumpen Veit Dichtheitsprüfungen von abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen durch.

Der Weg zum eigenen Brunnensystem

Von unterschiedlichen Grundstücksbedingungen weiß das Unternehmen übrigens auch bei der Realisierung von Brunnensystemen zu berichten.

Vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Lebensweise werden eigene Brunnen immer beliebter. So sparen sich Hausbesitzer die hohen Wasserkosten, die beispielsweise bei der Pflanzenbewässerung in heißen Sommern entstehen. Auch beim Befüllen von Pools oder Outdoor-Whirlpools lässt sich mit einem eigenen Brunnen viel Geld sparen.

Sie liebäugeln mit dem Thema? Sprechen Sie Pumpen Veit einfach an!

Pumpen Veit sorgt auch für Wellness-Momente

Sie wünschen sich gleich den passenden Pool dazu? Kein Problem! Vom erfrischenden eigenen Swimmingpool in verschiedenen Größen über die gesunde Sauna mit passendem Saunaofen bis hin zum sprudelnden Whirlpool - das Unternehmen Pumpen Veit ist in Sachsen der Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um Entspannung in den eigenen vier Wänden geht.

