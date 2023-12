23. Lego-Weihnachtsausstellung in Glauchau mit vielen Neuheiten

Vom 7. bis zum 16. sowie am 23. Dezember gibt es im Glauchauer Spielzeug-Land wieder mehrere große Anlagen aus den bunten Steinen zu bestaunen.

„GC Drei und 20“ lautet das Motto der diesjährigen, bislang insgesamt 23. Lego-Weihnachtsausstellung in Glauchau. Ab diesem Donnerstag bis zum 16. Dezember sowie am 23. Dezember dreht sich im Spielzeug-Land an der Leipziger Straße in Glauchau wieder alles um die bunten Steine aus Dänemark.