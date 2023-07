Abschlusskonzert der Schülerakademie in Waldenburg

Junge Sänger und Musiker, die an der diesjährigen Schülerakademie in Waldenburg teilnehmen, präsentieren am 3. August um 20 Uhr in der St. Bartholomäus-Kirche die musikalischen Ergebnisse ihrer gemeinsamen Zeit. Seit 20. Juli sind rund 90 Jugendliche aus ganz Deutschland und anderen Ländern im Alter von 15 bis 22 Jahren im Europäischen...