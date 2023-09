Am Mittwoch wieder „Silbermann-Orgel Punkt Zwölf“ in der St. Georgenkirche Glauchau

Kantor Guido Schmiedel wird unter anderem Werke von Nicolaus Bruhns, Johann Sebastian Bach, Moritz Brosig und Otto Dienel spielen.

Zur nächsten Veranstaltung der Reihe „Silbermann-Orgel Punkt Zwölf“ wird an diesem Mittwoch, dem 6. September, um 12 Uhr in die Evangelisch-Lutherische Stadtkirche St. Georgen am Kirchplatz 7 in Glauchau eingeladen. Wie der Kantor der Kirchgemeinde, Kirchenmusikdirektor Guido Schmiedel, weiter mitteilte, wird er dabei auf der 1729/1730 von...