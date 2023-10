B 175 in Glauchau: Halbseitige Sperrung steht an

Weil an der Flutrinnenbrücke der Bau der neuen Trasse vorbereitet wird, wird fünf Tage lang nur eine Spur befahrbar sein.

Glauchau.

Rund um die Flutrinnenbrücke in Glauchau wird in der kommenden Woche der Verkehr auf der Bundesstraße 175 ausgebremst. Laut einer Mitteilung aus dem Landesstraßenbauamt wird voraussichtlich von Montag bis Freitag der Baugrund an der Brücke sowie an der Fahrbahn geprüft. Die Bundesstraße wird zu diesem Zweck halbseitig gesperrt, und es wird eine Baustellenampel in Betrieb sein. In der laufenden Woche hatten bereits die Fällarbeiten entlang der künftigen Trasse zwischen Niederschindmaas und Glauchau begonnen. Laut der Behörde sind weitere solcher vorbereitenden Untersuchungen für die Straßenbauarbeiten nötig. Kostenpunkt der in der kommenden Woche geplanten Maßnahme: 20.000 Euro. Die übernimmt der Bund. (kru)