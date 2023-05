Ballon mit Luftpost aus Glauchauer Kita landet bei der Kripo in Erfurt - Polizei schickt Überraschung zurück

Der Kindergarten in Niederlungwitz hat durch ein Luftballonwettrennen einen Brief von einem besonderen Absender erhalten: Erfurter Polizei. Mit dem Brief kam eine Überraschung.

Wer kennt es nicht aus Kindertagen: Bei einem Fest oder im Kindergarten wird ein bunter Luftballon mit einer Adresskarte in die große weite Welt entlassen und keiner weiß, wo er landen wird. Spielt das Wetter mit oder geht dem Luftballon vielleicht doch relativ bald die Puste aus? Welches Kind hat sich nicht schon mal ein tolles Ziel ausgemalt und... Wer kennt es nicht aus Kindertagen: Bei einem Fest oder im Kindergarten wird ein bunter Luftballon mit einer Adresskarte in die große weite Welt entlassen und keiner weiß, wo er landen wird. Spielt das Wetter mit oder geht dem Luftballon vielleicht doch relativ bald die Puste aus? Welches Kind hat sich nicht schon mal ein tolles Ziel ausgemalt und...