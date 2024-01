Bauernproteste in Glauchau: Bekannte Gastronomen werfen für Landwirte die Gulaschkanone an

In der Region um Glauchau verlief der erste Tag der Bauernproteste ohne größere Störungen. Was trotzdem aufgefallen ist.

Ihren Arbeitsplatz haben die Inhaber von zwei Restaurants in Glauchau vorübergehend an die frische Luft verlegt. Steve Tuchscherer von der „Stadt Altenburg“ und Benny Treiber von der „Erbschänke“ standen am Montag auf der Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Glauchau-Ost. Am Vormittag gab es Bockwürste, zum Mittag folgte Gulaschsuppe....