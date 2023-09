Baumsterben an Glauchauer Bahnhofstraße

Die jungen Bäume am neuen Parkplatz an der Bahnhofstraße gehen ein. Einer ist schon abgestorben. Die Ursachen für das Problem sind vielfältig.

Die jungen Bäume, die am neuen Parkplatz an der Bahnhofstraße in Glauchau stehen, machen keinen gesunden Eindruck. Im Jahr 2016, weit bevor der Park-and-Ride-Parkplatz in der Nähe des Glauchauer Bahnhofes gebaut wurde, kamen sie entlang der Straße in die Erde. Doch jetzt gibt es Probleme.