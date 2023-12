Bürgerheim in Glauchau: Steinewerfer beschädigen zwei Fenster in Senioreneinrichtung

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 1000 Euro. Der Vorfall hat sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh ereignet.

Sachbeschädigung am Bürgerheim in Glauchau: Bisher unbekannte Täter haben zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh zwei Scheiben in der Senioreneinrichtung, die sich in der Oberstadt befindet, beschädigt. Über den Vorfall hat die Polizei am Dienstagfrüh die Medien informiert. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 1000 Euro...