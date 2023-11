Das verschwundene Bild von der Steilen Wand Meerane

Bei Sanierungsarbeiten an einem Gebäude an der legendären Steilen Wand von Meerane ist ein Wandbild des Künstlers Peter Schönhoff verschwunden. Und das ist kein Einzelfall.

Peter Schönhoff ist verärgert. Erneut ist ein Werk des bekannten Künstlers aus Niederschindmaas abhandengekommen. „Für mich ist das pure Ignoranz der Kunst im öffentlichen Raum“, schimpft der Meister. An der Steilen Wand in Meerane ist ein Wandbild, das am Giebel eines Mehrfamilienhauses angebracht war, jetzt überstrichen worden. Und...