Dennheritz bekommt neuen Festplatz: Warum es einen Bonus der Baufirma gibt

Nach einer Vorbereitungszeit von rund fünf Jahren geht es endlich los: In Dennheritz haben die Tiefbauarbeiten für die Schaffung eines Festplatzes am neuen Dorfzentrum an der Meeraner Straße begonnen. Bürgermeister Frank Taubert (Freie Wähler) gab am Freitagmittag mit dem ersten Spatenstich im Beisein von rund 70 Bürgern den Startschuss für das...