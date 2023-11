Dennheritzer Ensemble Amadeus vertritt Thomanerchor in Leipzig

Mitglieder des Dennheritzer Ensembles treten am Wochenende in der Thomas- und der Nikolaikirche auf. Der Vorverkauf für das 7. Dennheritzer Klassik-Open-Air hat begonnen.

Mitglieder des Dennheritzer Ensembles Amadeus bestreiten am Wochenende 11./12. November zwei Auftritte in Leipzig. Wie Ensembleleiter Normann Kästner ankündigt, gestalten die Musiker am Samstagnachmittag in der Thomaskirche die „Motette“, ein wöchentliches Musikformat des Thomanerchors. Bei dessen Verhinderung vertreten Gastensembles die...