Diebe stehlen in Meerane Lebensmittel und ein Fahrrad aus Kellern

Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus verschwinden die Diebe mit einem erbeuteten Fahrrad.

Meerane.

Auf Beutezug sind Diebe am vergangenen Wochenende in Meerane gegangen. Wie die Polizei mitgeteilt hat, verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang in die Kellerräume eines an der Ringstraße gelegenen Mehrfamilienhauses. Den Tatzeitraum grenzt die Polizei auf Freitag, 2. Januar, 9 Uhr, bis Montag, 5. Januar, 5 Uhr, ein. Die Einbrecher nahmen laut Information unter anderem ein Fahrrad der Marke Canyon sowie Konserven, Getränke und Leergut mit. Den Wert des Diebesgutes beziffert die Polizei mit insgesamt etwa 1450 Euro. Der Sachschaden wird vorläufig auf rund 700 Euro geschätzt, heißt es. (reu)