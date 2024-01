Entsorgung der Weihnachtsbäume im Landkreis Zwickau beginnt am 8. Januar

Bis zum 1. Februar sollen die ausgedienten Tannen und Fichten in allen Orten abgeholt sein.

Die Entsorgung von ausgedienten Weihnachtsbäumen und Dekorations-Reisig durch die damit vom Landkreis beauftragten Firmen beginnt im Landkreis Zwickau am 8. Januar und soll am 1. Februar abgeschlossen werden. Das hat das Amt für Abfallwirtschaft des Landkreises angekündigt. Dafür sollen Bäume und Reisig am geplanten Abholtag bis 7 Uhr am...