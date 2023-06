Fahrraddiebe toben sich in Glauchau aus

Im Stadtgebiet von Glauchau sind in den vergangenen Wochen vermehrt Fahrräder gestohlen worden. In den meisten Fällen bringen die Täter recht hohe kriminelle Energie mit. Denn sie stehlen die Räder nicht von einem Fahrradständer oder einem Abstellplatz in der Öffentlichkeit, sondern brechen zuvor in Keller, in Garagen oder Nebengebäude ein, bevor...