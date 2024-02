Geldautomat in Meerane gesprengt: Haftstrafe für einen der Täter bleibt gültig

Ein in den Niederlanden geborener Marokkaner war verurteilt worden, weil er an der Sprengung in Meerane beteiligt gewesen war. Ihm blieb jetzt nichts weiter übrig, als die Berufung zurückzunehmen.

Die Taktik ist nicht aufgegangen. Der Schuldspruch gegen einen heute 38-jährigen Mann bleibt bestehen. Sein Anwalt Dirk Birner hat die Berufung vor dem Landgericht Zwickau jetzt zurückgezogen. Somit gilt das Urteil aus erster Instanz: Der Angeklagte bekommt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Die Einziehung von 135.660 Euro als Wertersatz...