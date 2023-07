Glauchau: Eine Grillstelle ohne Grill in Voigtlaide

Am Mehrgenerationenspielplatz in Glauchau-Voigtlaide häufen sich die Probleme. Am vergangenen Wochenende waren dort Vandalen unterwegs, knickten zwei Bäume ein, sodass sie entfernt werden mussten, und machten sich am Bauzaun zu schaffen, der den künftigen Bolz- und Volleyballplatz vom Rest des Geländes abtrennt. Doch dazu später mehr.