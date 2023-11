Glauchau trauert um den ehemaligen Museumsdirektor Steffen Winkler

In der Nacht zum 1. November ist Steffen Winkler friedlich eingeschlafen. Sein gesamtes Leben war mit dem Glauchauer Museum verbunden, in guten und schlechten Zeiten.

Sein geplantes Fotobuch hat er nicht mehr vollenden können. Steffen Winkler, ehemaliger Direktor des Museums und der Kunstsammlungen Schloss Hinterglauchau, ist in der Nacht zum 1. November zu Hause in Meerane friedlich eingeschlafen. Bis zuletzt hat er auf privater Ebene zur Kulturgeschichte der 1960er- und 1970er-Jahre am Beispiel der...