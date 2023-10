Glauchauer Modellbahner zeigen ihre Schätze

Am Wochenende geht an der Österreicher Straße die Vereinsausstellung über die Bühne. Dabei gibt es einige Neuigkeiten zu entdecken.

Modellbahnfreunde kommen am Wochenende in Glauchau auf ihre Kosten. Die Glauchauer Modellbahnfreunde von der Österreicher Straße präsentieren am Samstag und Sonntag ihre Ausstellung. Dabei wird es einiges an Neuigkeiten zu bestaunen geben, verrät der Vereinsvorsitzende Jürgen Horst. Dazu gehöre unter anderem die neue digitale Steuerung der...