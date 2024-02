Glauchauer Modellbahner zeigen ihre Schätze

Am Wochenende findet im Domizil an der Österreicher Straße die Ausstellung des Glauchauer Modellbahnclubs statt.

Die Mitglieder des Glauchauer Modellbahnclubs laden am Wochenende zur Ausstellung ein. Am Samstag und am Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, können die verschiedenen Anlagen im Domizil der Modellbahner an der Österreicher Straße bewundert werden. Dazu zählt neben der großen Clubanlage auch der Nachbau des Glauchauer Bahnbetriebswerks.