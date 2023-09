Glauchauer Repair-Café öffnet wieder

Reparieren statt wegwerfen: In diesem Jahr gibt es noch drei Termine in Glauchau.

Das Repair-Café der Freikirchlichen Gemeinde in Glauchau öffnet am Samstag seine Pforten. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr können Interessierte in den Räumen der Gemeinde, Mauerstraße 17, defekte Geräte reparieren lassen. Wie Pfarrer Antonio Israel sagt, werden sowohl Elektrogeräte, wie Toaster, CD-Spieler, Nähmaschine oder Wasserkocher, als...